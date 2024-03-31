Türkiye bugün sandık başına gidiyor.

Van'da yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.

Toplamda 714 bin 992 seçmeni bulunan Van'da 2 bin 444 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.

Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.

Peki siyasi partilerin Van büyükşehir belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...

SIRA PARTİ ADAY
1 AK PartiAK PARTİ ABDULAHAT ARVAS
2 İyi PartiİYİ PARTİ ABDULLAH AKBAŞ
3 MemleketMEMLEKET ALİ ERTUĞRUL AYBEY
4 DSPDSP TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
5 Yeniden RefahYENİDEN REFAH ABDULLAH SADIKSOY
6 DEM PartiDEM PARTİ ABDULLAH ZEYDAN
7 TKPTKP ONUR YILMAZ
8 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ MEHMET EMİN ÖZBEY
9 HKPHKP SAİT KIRAN
10 TKHTKH MEHMET ALTINTAŞ
11 BTPBTP ZEYNEP SELİM KELEŞ
12 YTPYTP MİHRAÇ DEGER
13 CHPCHP ŞÜKRÜ ŞAHAR
14 HÜDA PARHÜDA PAR MEHMET MEHDİ OĞUZ
15 HAK-PARHAK-PAR ABDULMENAF KIRAN
16 DPDP HASAN KEDALİ
17 MilletMİLLET RAFET KAYA
18 Milli YolMİLLİ YOL SİNAN BİLGİLİ
19 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ ERKAN İRVEN
20 SaadetSAADET ÖZAY İLHAN
21 Vatan PartisiVATAN PARTİSİ MEHMET EMİN ARİ
22 İDRİS AHİİDRİS AHİ İDRİS AHİ

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Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş