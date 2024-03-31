Türkiye bugün sandık başına gidiyor.
Van'da yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.
Toplamda 714 bin 992 seçmeni bulunan Van'da 2 bin 444 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.
Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.
Peki siyasi partilerin Van büyükşehir belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|1
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|2
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|3
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|4
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|5
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|6
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|7
|TKP
|ONUR YILMAZ
|8
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|9
|HKP
|SAİT KIRAN
|10
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|11
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|12
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|13
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|15
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|16
|DP
|HASAN KEDALİ
|17
|MİLLET
|RAFET KAYA
|18
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|19
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|20
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|21
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|22
|İDRİS AHİ
|İDRİS AHİ
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş