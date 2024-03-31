Türkiye bugün sandık başına gidiyor.

Van'da yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.

Toplamda 714 bin 992 seçmeni bulunan Van'da 2 bin 444 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.

Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.

Peki siyasi partilerin Van büyükşehir belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...

SIRA PARTİ ADAY 1 AK PARTİ ABDULAHAT ARVAS 2 İYİ PARTİ ABDULLAH AKBAŞ 3 MEMLEKET ALİ ERTUĞRUL AYBEY 4 DSP TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ 5 YENİDEN REFAH ABDULLAH SADIKSOY 6 DEM PARTİ ABDULLAH ZEYDAN 7 TKP ONUR YILMAZ 8 ZAFER PARTİSİ MEHMET EMİN ÖZBEY 9 HKP SAİT KIRAN 10 TKH MEHMET ALTINTAŞ 11 BTP ZEYNEP SELİM KELEŞ 12 YTP MİHRAÇ DEGER 13 CHP ŞÜKRÜ ŞAHAR 14 HÜDA PAR MEHMET MEHDİ OĞUZ 15 HAK-PAR ABDULMENAF KIRAN 16 DP HASAN KEDALİ 17 MİLLET RAFET KAYA 18 MİLLİ YOL SİNAN BİLGİLİ 19 DEVA PARTİSİ ERKAN İRVEN 20 SAADET ÖZAY İLHAN 21 VATAN PARTİSİ MEHMET EMİN ARİ 22 İDRİS AHİ İDRİS AHİ