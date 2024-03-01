31 Mart yerel seçimleri için Van merkez başta olmak üzere ilçe, mahalle ve sokakları ziyaret ederek destek isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arvas, mesaisinin büyük bir bölümünü esnaf ve hane ziyaretlerine ayırıyor.

AK Parti Van İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından organize edilen ve planlanan programlar çerçevesinde ziyaretler gerçekleştiren Arvas, vatandaşların sorun, sıkıntı, öneri ve taleplerini dinliyor.

Büyükşehir adayı Arvas, son olarak İpekyolu ilçesinin Suvaroğlu ve Gölbaşı Caddesi'nde MDK üyesi Zahir Soğanda ve partililerle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette esnafın, sorun, sıkıntı, talep ve önerilerini dinleyen Arvas, Van’da hizmet yolunda vatandaşlardan destek istedi.

Cadde üstündeki esnafı tek tek ziyaret eden Arvas, daha yaşanılabilir bir Van için çalışacaklarını belirtti. Şehrin sorunlarını bildiklerini, hazırladıkları projelerle 31 Mart akşamından itibaren halkın hizmetinde olacaklarını ifade eden Arvas, Van’ı ve halkını kalkındıracaklarını söyleyerek, ziyaretlerde teveccüh gösteren vatandaşlara da teşekkür etti.

Gündüz esnaf, STK, kurum ve kırsal mahalle ziyaretinde bulunan Arvas, akşamları ise ev ve aile ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını dile getiren esnaflar ise şehrin sorunlarının bir an önce çözülmesini isteyerek seçimlerin hayırlara vesile olmasını dilediler.