AKOM KURULMASI VE VAN GÖLÜ’NÜN KORUNMASI

Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) kurulması ve Van Gölü’nü Koruma Komisyon raporunun okunmasıyla devam eden Meclis toplantısında, AKOM için belirlenen alan ve AKOM’un işleyişi ile ilgili bilgiler verildi. Raporda, Van Gölü’nde kirliliğin önüne geçmek ve dereler vasıtasıyla göle taşınan evsel atıkların göle ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

30 YENİ OTOBÜS ALIMI

Meclis’te ayrıca toplu taşımda yaşanan sorunların çözümü için farklı ebat ve kapasitelerde 30 adet otobüs alımıyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yazısı görüşüldü.

Yazıda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet 8 metre ile 9,5 metre arası belediye tipi otobüs, 8 adet 12 metre belediye tipi otobüs, 6 adet 18 metre belediye tipi körüklü otobüs ve 6 adet koltuklu ilçe tipi olmak üzere 30 adet otobüsün satın alınması talebi ele alınarak, oybirliği ile kabul edildi.