Büyükşehir Belediyesi yayımladığı duyuruda; 1 Ocak 2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların" "İlan" başlıklı 10 uncu maddesinde "İnceleme sonucunda şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin listesi internet veya kurumca belirlenecek şekilde ilan edileceği ve bu ilanın tebliğ yerine geçeceği" hükmüne istinaden ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.” bilgileri yer aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi resmi sitesinde yer alan duyuruda şöyle denildi;

MADDE 39

“1)Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenir. Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esastır. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi mümkündür.

(2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilir. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilir ve tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şarttır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilir.

(4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın işçi statüsüne geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

(6) Sınavlarda sorulacak sorular, valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilir." denilmektedir.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu işçi kadrosuna atanmak için sınava girmeye hak kazanan, daha önce yapılan sözlü mülakatta başarılı olamayan ve geçici işçi kadrolarına atanamayan işçilere ait İdare Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinin sınav şekline ilişkin vermiş olduğu kararlara istinaden; yeniden sözlü mülakat yapmak üzere Başkanlık Makamının 13.05.2024 tarih ve 687 sayılı Oluru ile kurulan Sınav Komisyonu tarafından sözlü mülakat yapılmak üzere listelenen kişiler ve kişilerin sınava katılacağı gün, saat ve sınav yeri aşağıdaki listede belirtilmiştir.”

Ayrıntılar Van Büyükşehir Belediyesi internet adresinde (https://van.bel.tr/TumDuyurular.html) yer alıyor.