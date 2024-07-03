Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların raporları doğrultusunda nakdi kredi ve gayrinakdi kredi oranları toplamına göre Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bankalardan en çok kredi alan 4’üncü il oldu.

Van’da 2024 yılının ilk 3 aylık periyodunda verilen ve nakdi krediler ile takipteki alacakların toplamını oluşturan ‘Toplam Nakdi Kredi’ 41 milyar 83 milyon 349 bin TL oldu.

Van’da verilen toplam nakdi kredinin 40 milyar 327 milyon 665 bin TL’si nakdi kredilerden oluşurken, kalan 755 milyon 684 bin TL’sini bankaların gerçek ve tüzel kişilere kullandırdıkları takipteki alacaklar oluşturdu.

Van’da verilen ‘Gayrinakdi Kredi’ tutarı ise 14 milyar 581 milyon 28 bin TL oldu. Böylece Van’da verilen toplam kredi miktarı 55 milyar 664 milyon 377 bin TL oldu.

Yılın ilk çeyreğinde Doğu Anadolu Bölgesi’nde bankalar tarafından en yüksek miktarda kredi sağlanan il Elazığ oldu. Elazığ’da 47 milyar 697 milyon 782 bin TL değerinde toplam nakdi kredi ve 19 milyar 234 milyon 215 bin TL gayrinakdi kredi verildi. Elazığ’da verilen toplam kredi miktarı ise 66 milyar 931 milyon 997 TL oldu. Bölgede en az kredi verilen il ise 5 milyar 427 milyon 354 bin TL ile Tunceli oldu.