Son yıllarda Van’ın gündemini oldukça meşgul eden uçak sefer sayılarının eksikliği, ertelenen uçuşlar, havalimanı kapasitesinin yetersizliği gibi çeşitli problemlere rağmen Van; 2024 Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 103 bin 49 kişilik kapasite ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla yolcu taşımacılığı yapılan kent oldu.

DHMİ’nin derlediği istatistik sonuçlarına göre Van; ülkemiz genelinde de hava yolu ile en fazla yolcu ağırlayan iller arasında 11. sırada yer aldı.

Ağustos ayı içerisinde 88 bin 318’i iç hatlar, 97 bin 333’ü dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldı. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde taşınan toplam yolcu sayısı ise ülke genelinde 154 milyonun üzerinde oldu.