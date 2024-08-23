Aktarılan istatistiki verilere göre Van’da motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki aya göre yüzde 3 artış göstererek 86 bin 224’e yükseldi.

Van genelinde 2024 Temmuz dönemi itibari ile trafiğe kayıtlı olan 86 bin 224 adet taşıtın 32 bin 908’i otomobil, 6 bin 322’si minibüs, 826’sı otobüs, 22 bin 967’si kamyonet, 5 bin 821’i kamyon, 6 bin 984’ü motosiklet, 869’i özel amaçlı ve 9 bin 527 tane taşıt ise traktör olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından aktarılan verilere göre Van; ‘İllere Göre Devri Yapılan Taşıt’ ve ‘İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları’ sayısında bölge genelinde dördüncü sırada yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 13 ilde toplam kara taşıtı sayısı 898 bin 89 olarak bildirilirken, toplam taşıt adedi içerisinde en büyük paha sahip birinci il 226 bin 494 ile Malatya oldu. İkinci sırada 158 bin 924 adet taşıt ile Elazığ yer alırken, 138 bin 108 adet taşıt ile Erzurum 3. sırada ve 86 bin 224 adet kayıtlı taşıt ile Van ise 4. sırada yer aldı.

Yine Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 13 ilde ‘Devri Yapılan Taşıt’ sayısında 6 bin 840 adet taşıt ile Malatya ilk sırada yer alırken, 5 bin 256 taşıt ile Elazığ ikinci, 4 bin 276 taşıt ile Erzurum üçüncü ve 2 bin 333 taşıt devri ile Van dördüncü sırada yer aldı.