TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtların Mayıs ayı verilerine göre Türkiye genelinde, 2024 yılının beşinci ayında trafiğe 232 bin 401 adet taşıtın kaydı yapılırken, Van’ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde 25 bin 526 taşıtın devri yapıldı.

Bölgede devri yapılan taşıtların; 14 bin 613’ü otomobil, 614’ü minibüs, 89’u otobüs, 5 bin 587’si kamyonet, 738’i kamyon, bin 752’si motosiklet, 41’i özel amaç, 2 bin 92’si traktörden oluşuyor.

Noter aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştirilerek devri yapılan taşıtların yüzde 57’sini otomobiller oluşturuyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DEVREDİLEN TAŞITLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde devri yapılan taşıt bakımından bölgedeki iller sıralandığında, en fazla motorlu kara taşıtı devri Malatya’da yapıldı. Mayıs 2024’te Malatya’da 6 bin 883 taşıt devredildi. Bu taşıtların 4 bin 376’sı otomobillerden oluşurken, bin 307’sini kamyonetler oluşturdu.

Bölgede en az motorlu kara taşıtı devri yapılan il ise; Mayıs ayı süresince yalnızca 159 taşıtın el değiştirdiği Hakkari olurken, 2 bin 294 taşıtın el değiştirdiği Van, 4’üncü sırada yer aldı.

İlk sırayı alan Malatya’yı sırasıyla, 4 bin 837 devirle Elazığ, 3 bin 979 devirle Erzurum, 2 bin 294 devirle Van, bin 893 taşıt devriyle Erzincan, bin 194 devirle Kars, 904 devirle Muş, 733 devirle Ağrı, 679 devirle Bitlis, 660 devirle Iğdır, 593 devirle Bingöl, 513 devirle Ardahan, 205 devirle Tunceli ve 159 devirle Hakkari takip etti.