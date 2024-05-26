Doğu Anadolu Bölgesi’nde Nisan ayında 45 gerçek kişi şirketi ve 6 kooperatif kuruldu. Kapanan şirketler ele alındığındaysa bu şirketlerin 17’si gerçek kişi şirketi olurken, 1’i kooperatif oldu. Bunun yanında bölgede ticari faaliyetlerini sonlandıran, yani tasfiye edilen şirket sayısı ise 21 olarak açıklandı.

NİSAN AYINDA KURULAN 6 KOOPERATİFTEN 2’Sİ VAN’DA

Nisan ayında bölgede en çok şirket kurulan il, 35 şirketin kurulduğu Malatya olurken, Malatya’yı sırasıyla 26 şirket kurulan Van ve 19 şirket kurulan Erzurum takip etti.

35 şirketle ilk sırada olan Malatya’da kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı 9, kooperatif sayısı 3 oldu ve 5 şirket kapandı. 5 şirketin de tasfiye edildiği Malatya’da kapanan kooperatif olmadı.

Nisan ayı süresince bölgede kurulan şirket sayısı bakımından ikinci sırada yer alan Van’da ise 4 ayrı gerçek kişi ticari işletmesi kurulmasının yanı sıra, 2’de kooperatif kuruldu. Van’da kapanan kooperatif olmazken 2 kooperatif tasfiye edildi. Nisan ayında 3 şirketin kapandığı Van’da 6 ayrı şirket ise tasfiye edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 2024 yılı Nisan ayı süresince kurulan ve kapanan şirketler ‘kurulan şirket sayısına’ göre sıralandığındaysa; Malatya’da 35 şirket kuruldu ve 5 şirket kapandı, Van’da 26 şirket kuruldu ve 3 şirket kapandı, Elazığ’da 20 şirket kuruldu ve 3 şirket kapandı. Erzurum’da 19 şirket kuruldu, 8 şirket kapandı, Bitlis’te 9 şirket kurulurken 1 şirket kapandı, Iğdır’da 6 şirket kuruldu ve kapanan şirket olmadı. Bingöl’de 6 şirket kurulurken, 2 şirket kapandı, Hakkari’de 6 şirket kuruldu ve kapanan şirket olmadı. Kars’ta 3 şirket kuruldu ve 1 şirket kapandı, Muş’ta 3 şirket kurulurken, 1 şirket kapandı. Erzincan’da 2 şirket kurulurken, 3 şirket kapandı, Ağrı’da 2 şirket kuruldu ve 3 şirket kapandı. Ardahan’da 2 şirket kurulurken, kapanan şirket olmadı, Tunceli’de ise 1 şirket kuruldu ve 1 şirket kapandı.