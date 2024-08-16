SBÜ Van Eğitim ve Araştırma (Bölge) Hastanesi Ana Bina Merkez Kafeteryası 3 yıllığına kiraya verilecek. Kiralama bedeli ve ihaleye yönelik detaylar ise şu şekilde;

a. İhale Konusu İş: Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye Ait olup, T.C Sağlık Bakanlığı Van İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan 3 (Üç) yıl süre ile Ana Bina Merkez Kafeterya yeri kiralama işi

b. İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35. Maddesinin a bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılarak kiraya verilecektir.

c. İhalenin Yapılacağı Yer: Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale toplantı odasında yapılacaktır.

d. İhale Tarihi ve Saati: 27/08/2024 tarih ve Saat: 10:00’ da yapılacaktır.

e. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Servisi

f. Tekliflerin Sunulacağı Adres: Van İl Sağlık Müdürlüğü Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İkinisan Kavşağı İpekyolu / Van

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