Vali Ozan Balcı, S.B.Ü. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden 100 yataklı refakatçi misafirhanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Furkan Duman ve Hastane Başhekimi Remzi Sarıkaya’dan bilgi alan Vali Balcı, kentte yaşama ve hayata dair her alanda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Şehri imar, ihya, inşa etmek, vatandaşlarımızın huzur, refah ve esenliği için ekibimizle birlikte aşkla şevkle hizmet ederek memleketimizin, milletimizin işlerini çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“BÜYÜK BİR İHTİYAÇ”

Vali Balcı, açıklamasında; “Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de çok kıymetli doktor, ebe, hemşire, sağlık çalışanları ve idare personellerimiz var. Bölge illerinden, ilçelerden bu hastanemize 18 bin hasta geliyor. Bu hastalarımıza şifa dağıtıyorlar. Biz de burada büyük bir ihtiyaç olan 100 yataklı refakatçi misafirhanesini Valilik ve Sağlık Bakanlığımızın da desteği ile yapıyoruz. Buraya hastalarını getiren ve kalacak yeri olmayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.