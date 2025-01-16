Meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışı beklenen Van’a sabaha karşı kar yağışı başladı. Bazı noktalarda etkili olan kar yağışının kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla yağması bekleniyor.

2 YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının ardından Gürpınar ilçesinde 2 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Kentte etkili olan kar yağışından dolayı bazı noktalarda ulaşımda aksamalar ve gecikmeler meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirmeye başladı.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Kar yağışından dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçilebilmesi için özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Uzun yola çıkacak olanların da mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları, gerekli tedbirleri almaları hayati önem taşıyor.