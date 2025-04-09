Van’ın tarihi, kültürel ve turistik altyapısına katkı sağlaması beklenen Bedestan Çarşısı’nın açılışının yarın gerçekleşeceği belirtilirken, açılışın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılması bekleniyor.

Geleneksel el sanatları, yöresel ürünler, gastronomi ve kültürel değerlerin tanıtımına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanan Bedestan Çarşısı; Geleneksel Van Mutfağı, Van Kahvehanesi, el sanatları atölyeleri, sosyal donatılar ve oturma alanları gibi unsurlarla dikkat çekiyor.

Van’ın zengin tarihini ve kültürel mirasını yaşatmayı hedefleyen çarşı, aynı zamanda turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Çarşının kentin kültürel kimliğini ticari perspektiften de önemli bir destinasyon haline getirmesi planlanıyor.

Bedestan Çarşısı’nın Van’ın turizmine ve kültürel tanıtımına büyük bir ivme kazandırmasının öngörüldüğünü belirten Vali Ozan Balcı, bu tür projelerin bölgenin kalkınmasına katkı sağlayarak istihdam olanaklarını da artıracağını ifade etmişti.

Vali Balcı, ayrıca çarşının Van için hem ekonomik hem de sosyokültürel bir kazanım olarak görüldüğünü vurgulamıştı.

Yarın açılacağı öğrenilen Bedesten Çarşısında açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor.