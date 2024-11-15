Geçtiğimiz sezon başarılara imza atan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak.

1.lig B grubu 2. hafta oynanacak karşılaşmada galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi ligin 1. haftasını bay geçmişti.

Konuk ekip Amedspor Sportif Faaliyetler Spor Kulübü ise 1. hafta karşılaşmasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübünü evinde 69-43 yenmişti.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, 2. hafta karşılaşmasında Vanlıları karşılaşmaya davet etti.

BAŞKAN BAYKARA, “DESTEK VARSA ENGEL YOK”

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz hafta lig başladı ve bizler ilk haftayı bay geçtik. 2. Hafta karşılaşmasında kendi evimizde Amedspor Sportif Faaliyetler Spor Kulübünü konuk edeceğiz. Güçlü bir takıma sahibiz ve bu karşılaşmada galibiyet alarak lige başlamak istiyoruz. Karşılaşmaya iyi hazırlandık ve parolamız mutlak galibiyet. Vanlı hemşerilerimi karşılaşmayı izlemeye davet ediyorum. Sizin desteğinizle başarılara ulaşabiliriz. Destek varsa engel yok” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 1. Lig B Grubunda oynanacak karşılaşma 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Edremit Nur Tatar Spor Salonunda oynanacak. Katılımlar ise ücretsiz olacak.