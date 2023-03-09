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Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz, Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren ile birlikte Amedspor'a geçmiş olsun ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Amedspor tesislerinde Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım ile bir araya gelen Özaraz, Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özaraz, Bursaspor taraftarlarının Amedspor nezninde Kürt halkına yönelik bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Amedspor Kulübü Başkanı Selahattin Yıldırım da Van Baro Başkanı Av. Sinan Özaraz'a dayanışma ziyaretinden dolayı teşekkür etti.