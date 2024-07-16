Van Gölünün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik tür olan Van Balığı için, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

90 günlük yasak sürecinin bitmesiyle beraber Van Balığı, balıkçılardaki yerini aldı. Yoğun talebin olduğu belirtilen Van Balığı bundan böyle sofralarda yerini alacak.

“VAN BALIĞI VANLILARIN VAZGEÇİLMEZİDİR”

Van Balığı satıcılığı yapan Şahin Demir, “Sezonun başlamasıyla beraber Vanlılar olarak rahat nefes aldık” dedi.

Demir, “15 Nisan’dan bu yana sabırsızlıkla yasağın bitmesini bekliyorduk. Çünkü biz Vanlılar su ürünleri içerisinde en çok Van Balığını tercih ediyoruz. Vanlıların vazgeçilmezidir. 7’den 70’e herkes sever.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da av yasağının bitmesiyle beraber Van Balığına yoğun talep olduğunu aktaran Demir, “Av yasağının uygulanması gayet iyi oluyor. Bu şekilde balıklarımızın boyu ve kilosunda artış oluyor. Kurumların bunu takip etmesi vatandaşların da duyarlı olması bunu etkileyen önemli faktörlerdendir. Şuan da yoğun talep var. Elimize ulaşan balıkların çoğu bitmek üzere. 2025 Nisan ayına kadar bir aksilik olmazsa Van balığımızın satışı devam edecek. Herkesi Balık tüketmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“VAN BALIĞI 65 TL’DEN SATILMAYA BAŞLANDI”

Geçtiğimiz yıla göre 10 TL gibi bir fiyat artışı olduğunu belirten Demir, “Fiyat olarak gayet makul. Şu an 65 TL’den satışa çıkarıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre fiyat artışının olmasının nedeni de yakıt fiyatlarının çok yükselmesi, ekonomik şartların zorlanması ve balık satışının yeni başlamasından kaynaklıdır. Fiyatı düşer mi bilmiyoruz ama temennimiz düşmesinden yanadır. Bu nedenle Vanlılar daha çok balık tüketmiş olur” ifadelerini kullandı.