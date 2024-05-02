Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arası Van Balığının korunması yönünde av yasağı uygulanıyor. Av yasağı sürecinde sıkı denetimler sonrası balığın boyu ve kilosundaki artışlar, korumanın önemini gözler önüne seriyor.

Av yasağı olmasına rağmen zaman zaman karşılaşılan kaçak avcılık duyarlı kesimlerin tepkisini çekiyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel sosyal medya platformu “X” hesabı üzerinden, Van Balığı için duyarlılık çağrısı yaptı.

Av yasağı boyunca balığın avlanmaması, satılmaması ve alınmaması gerektiğini hatırlatan Özel; “Kaçak avcılık yapan ve sorumsuzca davranan herkesi kınıyorum” dedi.

Kaçak avlanmaya müdahale edildiğini belirten Özel, “Neslini devam ettirmek için gölden tatlı sulara doğru giden Van Gölü Balığını, avlamak, satmak ve yemek büyük bir vebaldir. 3 ay sabredelim ki balık tükenmesin, göl çöl olmasın ve gelecek nesiller de bu nimetten faydalansın. Kaçak avcılık yapan ve sorumsuzca davranan herkesi kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca; “112 arayıp şikayet edildiğinde müdahale ediliyor. Kaçak avlanma durumunda 112’yi arıyoruz” diye de not düştü.