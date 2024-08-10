Van Balığı’nın Markalaşma Yolculuğu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve güvenlik güçlerinin sıkı çalışmaları sayesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Van Balığı'nın popülasyonu korunarak yeniden canlandı. Şimdi ise bu değerli balığın konserve olarak piyasaya sürülmesi için somut adımlar atıldı.

70 Ton Balık Çanakkale’ye Gönderildi!

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Balığı'nın konserve edilmesi için başlatılan çalışmaları şöyle özetledi: “Van Gölü’nün endemik türü olan Van Balığı'nı konserve olarak pazarlamak için Çanakkale’deki büyük bir tesisle anlaşma sağladık. Ekim ayında 70 ton balık gönderdik ve teknik analizler yapıldı.”

Van Balığı Ekimde Market Raflarında!

Ekim ayında, Van Balığı ilk kez uluslararası marketlerde konserve olarak satışa sunulacak. Bu başarı, Van Gölü’ndeki balıkçılık faaliyetlerine büyük bir ivme kazandıracak. Şu an yılda 8 bin ton Van Balığı tüketildiğini belirten Türkmenoğlu, bu rakamın çok daha artacağını ve Van Balığı’na dünya çapında daha fazla ilgi gösterileceğini vurguladı.

Van Balığı, şimdi dünya sofralarına lezzet katmak için hazır! Bu hamle, hem Van'ın ekonomisine hem de balığın global bilinirliğine büyük katkı sağlayacak.