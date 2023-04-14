Van ve çevre illerde dün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Van-Bahçesaray karayolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Yukarı Narlıca Mahallesi çıkışında yola iş makinesi bırakarak trafiğe kapatıldı.

Yolun kapalı olduğundan habersiz bazı sürücüler geri dönerek Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ilçeye ulaşmaya çalıştı. Bugün hava şartlarının düzelmesiyle birlikte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğinde bağlı Götentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.