Van’da uzun yıllardır esnaflık yapan ve her seçimde aday olan İdris Ahi, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimlerde yeniden bağımsız milletvekili adayı oldu.

'Hizmetkar adayınız' sloganıyla 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerde Van'dan bağımsız milletvekili adayı olan İdris Ahi, sosyal medya hesapları üzerinden Vanlıları mitinge davet etti.

Cuma namazı sonrası Beşyol Meydanı'nda miting düzenleyecek olan İdris Ahi, her gün düzenli olarak TikTok'ta canlı yayın yapıp binlerce kişinin sorularını cevaplandırıp aklındaki projeleri anlatıyor.

Ahi son olarak geçtiğimiz gün Van'daki bir medya kuruluşuna demeç vermiş, "Ya meclise, ya mezara" demişti.

WanHaber / Ömer Bildik