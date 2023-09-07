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WanHaber / Ramazan Çetin

Olay bugün akşam saatlerinde Van AVM'de meydana geldi.

İddialara göre asansörde bulunan İranlı grup, bilinmeyen bir sebepten dolayı Türk bir kadınla tartıştı.

Tartışmanın alevlenmesinin üzerine İranlı 3 erkek, Türk kadına saldırdı.

Saldırıya uğrayan kadının imdadına AVM'deki mağazalarda çalışan işçiler yetişti.

İranlılar ile kavgaya tutuşan işçilerden biri yaralandı.

İRANLILARI LİNÇTEN ÖZEL GÜVENLİK KURTARDI

Olay yerinde toplanan vatandaşlar İranlı grubu linç etmek istedi. İranlı grubu linçten Van AVM'de çalışan güvenlik görevlileri kurtardı.

Saldırgan İranlıları korunaklı bir bölgeye alan güvenlik görevlileri, polis ekiplerine haber verdi.