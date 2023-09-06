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Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor.

Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı belli oldu.

Toplu sözleşme süreci sona erdi. Hakem heyetinin açıkladığı toplu sözleşme zam oranları şöyle gerçekleşti:

2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

MEMUR ZAMMI 8,4 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

Ayrıca 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de toplu sözleşme zammı için gelecek açıklamalara odaklanmıştı. Çünkü enflasyonun üzerinde gelecek memur zammı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor.

Emekliye, memur zammının altında kalmayacak şekilde zam yapılacak. Hükümetin son toplu sözleşme zammı ve enflasyon beklentisiyle hesaplanan fark dikkate alındığında Ocak 2024 memur zammı yüzde 45 civarında olacak.

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor. 3. ikramiye ise bu çalışmadan ayrı da olabilir. Burada tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.

Burada 2. seçenek olarak Ekim ayında emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilip, Ocak 2024 refah payı ile beraber yeni zam oranları belirlenebilir. Burada yol haritasını bütçe çalışmaları belirleyecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği öğrenildi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl Ocak-Temmuz döneminde tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklileri gibi zam alıyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur zammı hesaplamasında işin içine toplu sözleşme giriyor.

Bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranı memur enflasyon farkı olurken, burada yeni dönemin toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihai memur zam oranı hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın son yayımladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bir önceki dönem olan Temmuz'da yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı söz konusuydu.

Yani herşey beklentilere göre ilerlerse yüzde 25,59'lik bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 44,43'lük bir zam oranı söz konusu olacak.

MEMUR ZAMMI, EMEKLİ ZAMMI İÇİN REFERANS OLACAK

Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-11 puan daha üzerinde olacak. Yine bu rakamlara göre hesap yaptığımızda ek zam SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı yani yüzde 33,13 kadar olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları için ilgili Bakanlıklara talimatını verdi. Konuyla ilgili Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Yani tüm veriler beraber değerlendirildiğinde emekli zammında da ilave 10-15 puanlık bir refah payı söz konusu olabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE ULAŞABİLİR

2021 yılı Aralık ayında en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak ayında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Burada 2023 yılı içerisinde kümülatif zam oranı enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aştı.

Öte yandan en düşük emekli maaşı konusunda ara zam için çalışmalar devam ediyor. Ekim ayı başında Meclis'in açılmasıyla detaylar netleşecek. Burada en düşük emekli maaşının Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN 2. FORMÜL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dosyasında kademeli zam formülü de bulunuyor. Bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bütün formüller Maliye Bakanlığı ile beraber masaya yatırılacak. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre;

Yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak. haber7