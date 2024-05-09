Dernek ilk genel kurulunu Van’da bir otelde yaptı ve süreci resmi olarak başlatılmış oldu. Yapılan genel kurulda kurucu üyelerden Eğitimci Hakan Durğun yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Genel kurula farklı kurumlardan akademisyen ve kurum yöneticileri katılarak yönetimde yerlerini aldılar. Kurula Kurucu ve Onursal Başkan olarak katılan Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, derneğin çalışmaları hakkında bilgi edindi.



Aras, mezunu olmaktan gurur duyduğu yapıya onursal başkanlık etmekten mutluluk duyacağını ve okulun eski kurumsal yapısına kavuşması için tüm desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kurula ayrıca 1961 mezunu Abidin Kasapoğlu ve 1967 Mezun Ümit Kayaçelebi de katılarak hatıralarını ve süreçler için önerilerini ve iyi dileklerini paylaştı.

Dernek kuruluşunun temel amaçları arasında, mezunlar arasındaki dayanışmayı ve iletişimi geliştirmek, okul geleneklerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, eğitim ve sosyal alanda projelere imza atmak ve kurumsal aidiyet oluşturmak yer alıyor.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği'nin kurulmasıyla birlikte, mezunlar arasındaki bağlar daha da güçlenerek, okulun ve Van'ın kalkınmasına katkıda bulunacak önemli fikirler ve projelerin de hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Dernek Başkanı Durğun, dernek ile iletişime geçmek için bazı bilgileri de paylaştı:

Durğun, şunları söyledi; “Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ile iletişime geçmek ve faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz: Derneğin kurumsal web sitesi “https://valmezunlar.org.tr” yayın hayatına başlamış olup, üyelerin girişleri beklenmektedir.

Derneğin Facebook, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya hesapları “valmezunlar” olarak yayın hayatındadır. E-posta: Derneğin kurumsal e-posta adresi [email protected] ve bu adres üzerinden iletişime geçilebilir. Derneğimize 0 505 226 53 47 telefon numarası üzerinden iletişime geçilebilir. Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ilimize ve mezunlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”