İlk olarak 2014 yılında başlatılan, Van’a turistik açıdan katma değer katan projelerden biri olan Shopping Feste bugün start veriliyor.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İpekyolu Belediyesi, Edremit Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) paydaşlığında düzenlenecek festival ile; Van'ın tarihi, kültürel ve geleneksel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması amaçlanıyor.

Bugün Van’da startı verilecek olan festival, 05 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) personelleri; 15 Mart'ta başlayacak Shopping Fest (Alışveriş Günleri) kapsamında esnafa bilgilendirme ziyaretinde bulunarak, işyerlerine "İndirim Noktası" stickerları astı.