Türkiye genelinde 2023 yılında 565 bin 435 evlilik gerçekleşti. Bu evliliklerin 18 bin 26’sı akraba kişiler arasında yapıldı. 2023 yılında yapılan akraba evliliklerinin ülke genelinde yapılan evlilikler içindeki oranı, yüzde 3,2 olarak bir önceki yıla oranla 0,6 değerinde geriledi.

VAN 9’UNCU SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Van’da 2023 yılında 6 bin 555 evlilik yapıldı. Bu evliliklerin 557’si akraba evliliği olurken 2023 yılında yapılan evlilikler içinde bir önceki yılda yapılan akraba evlilikleri oranına göre 1,2 gerileyerek yüzde 8,5’lik bir değere sahip oldu.

2023 yılında en yüksek oranla akraba evliliği yapılan il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’da 2023 yılında 15 bin 155 evlilik yapıldı, bu evliliklerin 2 bin 679’u akraba olan kişiler arasında gerçekleşti. Buna göre Şanlıurfa’da 2023 yılında yapılan evliliklerin yüzde 17,7’si akraba evliliğinden oluşuyor.

2023 yılında akraba evliliğinin en çok görüldüğü il olan Şanlıurfa’yı sırasıyla Siirt, Muş, Mardin ve Ağrı takip etti. Van ise listede 9’uncu sırada yer aldı.

AKRABA EVLİLİĞİNİN EN AZ OLDUĞU ŞEHİR

2023 yılında akraba evliliğinin en düşük oranda görüldüğü il ise Edirne oldu. 2023 yılında Edirne’de gerçekleşen 2 bin 528 evliliğin yalnızca 12’si akraba evliliği olarak gerçekleşti. Bu oran ise akraba evliliğinin, Edirne’de gerçekleşen evlilikler arasında yalnızca yüzde 0,5’lik bir paya sahip olduğunu gösteriyor.