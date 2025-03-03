SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de mesai saatleri dışında hizmet vermeye başladı. Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mart ayı boyunca iftar sonrası da 12 poliklinikle hizmet verecek.

Konu ile ilgili olarak merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Mart ayında 12 Diş Polikliniğimiz saat 16:00-22:00 arasında hizmet verecektir” denildi.

Bu durum, Van’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırırken, vatandaşlar için de önemli bir hizmet oluyor.