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Wanhaber

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2023 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bir çok kurum ve kuruluş personellerine eğitim veren AFAD personelleri, bugün de eğitim çalışmalarını devam ettirdi.

AFAD’ın 2023 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri kapsamında, Fidanlık Aile Destek Merkezi personelleri ve kursiyerlerine “Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık Eğitimi” verildi.

Eğitimlerle birlikte yangın söndürme, deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD eğitmenleri, bir diğer eğitimi de Edremit’te bulunan FB Dış Ticaret A.Ş personellerine verdi.

2023 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri kapsamında, FB Dış Ticaret A.Ş personellerine “Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık Eğitimi” verildi ve ardından yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD’ın 2023 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

Umut Tarhan