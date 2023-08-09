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Wanhaber / Haber Bülteni

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile yapılan görüşme sonucunda kamu müteahhitlerinin yaşamış olduğu sorunlara ilişkin ortak basın açıklaması yapıldı.

Yapılan ortak basın açıklamasında; “Pandemi süreci ile birlikte başlayan ekonomik daralma ve tedarik zincirinin bozulması, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, dolar kuruna bağlı olarak sürekli artan maliyetler kamuya iş yapan müteahhitleri iş yapamaz hale getirmiştir” denildi.

Açıklamada, “2019 yılında 7161 Sayılı Kanunla 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen 4. Madde ile sözleşmelerin tasfiyesi ve devri düzenlenmiştir. Bu değişiklik ile beraber beklenmeyen fiyat artışlarının olması durumunda 60 gün içinde idareye yazılı başvuru yapılması ve bakanlığın görüşü ve idarenin onayıyla sözleşmelerin feshedilebileceği düzenlenmiştir.

Ancak yaşanan hadiselerin ağırlığından dolayı sözleşmelerin feshinin bürokratik engellere takılması hak kayıplarına sebep olmaktadır. Ayrıca süreç uzamakta ve uygun bulunmayan başvurular reddedilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ortak açıklamada şöyle denildi; “Girişimler neticesinde %8-9 oranlarına tekabül eden fiyat artışı alınmasına rağmen, inşaat maliyetlerinin neredeyse %200 artması nedeniyle alınan fiyat farkı yetersiz bir oran olarak kalmıştır. Bunların sonucu olarak birçok firmamız iflas etmiş veya iflasın eşiğine gelmiştir. Teminatları yanan çok sayıda kamu müteahhidi bulunmaktadır.

İflas etmeyip mesleğini çok zor şartlarda icra etmeye çalışan meslektaşlarımızın sayısı da göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Devam eden işlerde koşulsuz tasfiye hakkının verilmemesi, reel fiyat farkının fazla olması nedeniyle yarım kalan işler olmuştur.

Bu işler yüksek fiyatlar ile yeniden ihale edilmiş ve kamu zararı doğmuştur. Kamu müteahhitlerinin içinde bulunduğu durum, rekabetin azalması nedeniyle kamu zararına sonuçlar doğurduğu gibi inşaat sektöründe tekelleşmeyi beraberinde getirecektir. Yine son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında meydana gelen astronomik artışlar, Genel Katma Değer Vergisi oranı %18’den %20’ye çıkarılması, halihazırda işlerini güçlükle yürüten kamu müteahhitlerini içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemektedir.”

Van TSO ile KAMİAD tarafından yapılan ortak açıklamanın “Taleplerimiz” kısmında ise maddeler halinde şu talepler dile getirildi;

“• Kamu müteahhitlerine koşulsuz tasfiye hakkı getirilmelidir.

• Mücbir sebepler nedeniyle maddi zorluğa düşerek iş yapamayan ve yasaklanan kamu müteahhitlerine yönelik sicil affı getirilmelidir.

• KDV artışları ile ilgili yapılacak yasal düzenleme ile KDV oranları eski haline çekilmeli, enflasyon farkından dolayı zarara uğrayan müteahhitlerin ikinci bir zarara uğramasının önüne geçilmelidir.

• Fiyat farkının 2021 yılından itibaren yapılan işlerde de reel fiyat farkı olarak ödenmesi gerekmektedir.

• Yapılacak olan ödemelerin döviz kurlarındaki artış ve enflasyon ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

• Toplu konut işi yapan müteahhitlerin iş esaslarının ayrı bir yasa ile düzenlenmesi uygulanması son bulmalı, tüm kamu müteahhitlerinin eşit hak ve ayrıcalıklardan faydalanmak üzere tek yasa altında toplanması gerekmektedir.

• Kamu müteahhitlerinin iş yapma olanakları artırılmalı, rekabetin önü açılmalı ve enflasyon farkı müteahhitlerin sırtındaki yük olmaktan çıkarılmalıdır.”