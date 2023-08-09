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WanHaber – Özel

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra Van’da 1 ay içinde ulaşıma iki kez zam yapıldı.

Van’daki şehiriçi ulaşıma üst üste iki defa zam yapılması sonrası, belediye otobüslerinde uygulanan fiyat tarifesi de değişti.

Van’daki şehiriçi ulaşımında kısa mesafe uygulamasının kullanılmaması ise mağduriyeti artırıyor.

Daha önce sosyal medya üzerinden kısa mesafe uygulanmasının getirilmesi gerektiği ile ilgili paylaşımlar yapan vatandaşlar, bu uygulamanın önemine vurgu yapıyor.

Ulaşımda zamlı tarifelerden şikâyetçi olan vatandaşlar, en azından mesafeye göre ücret tarifesi uygulanmasını istiyor.

Van YYÜ girişi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Bardakçı TOKİ 1 ve 2. etap yolcularının ulaşımda kullandığı 641 nolu F Tipi Cezaevi otobüs ücretlerinin 8.5 TL’den 14 TL’ye çıktığını gören vatandaşlar, mesafeye göre ücret tarifesinin uygulanmamasından dolayı aynı hat üzerinde kullandıkları iki farklı otobüse iki farklı fiyat ödediklerini söyledi.

641 nolu otobüste öğrenci ve indirimli kartı kullananlar son zamla birlikte 10 TL ödemeye başlarken, tam ücret ise 8,5 TL’den 14 TL’ye yükseldi. 634 – 635 nolu otobüslerle Bardakçı TOKİ 1. ve 2. etabına giden ise öğrenci 7, tam bilet ücreti olarak da 10 TL ödüyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Bardakçı Toki 1. Etap ve 2. Etap güzergâhına çalışan 634-635 nolu otobüslere ilişkin açıklamalarda bulunan vatandaşlar; “Otobüsün tam bilet fiyatı 10 TL, öğrenci biletinin fiyatı ise 7 TL oldu. Ancak bu otobüsün sefer sayısı çok sınırlı. Böyle olunca da Bardakçı TOKİ 1. ve 2. Etaplarında oturan vatandaşlar 641 nolu otobüsü kullanıyor. Mesafe uygulaması olmadığı için bu otobüse binen yolcular 14 TL ödemek durumunda kalıyor. Burada bir tutarsızlık olduğuna inanıyoruz. Mesafe ayarlaması ile fiyatların yeniden belirlenmesi gerekiyor” diyerek, uygulamanın gözden geçirilmesini talep ediyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci