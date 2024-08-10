Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber serinlemek isteyen vatandaşlar yüzmek için Van Gölü’nü tercih ediyor. Van AFAD; olası boğulma vakalarının önlenebilmesi için öncelikli olarak tehlike arz eden, ters akıntıların hakim olduğu ve can kurtaranı olmayan bölgelerde yüzülmemesi gerektiğini bildirdi.

Küçük tedbirlerin büyük kazaları önlediğine vurgu yapan AFAD, paylaşımda şunlara yer verdi;

“Ülkemiz ve ilimiz genelinde son aylarda yüzlerce vatandaşımız suda boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Suya girerken tedbirli olmak sizlerin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajında; “Boğulma tehlikesine karşı alabileceğiniz tedbirleri biliyor musunuz?” diye soruldu ve alınabilecek tedbirler madde madde sıralandı;

“Paniğe kapılmak, kontrolü kaybettirir.”

“Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın.”

“Suya girmeden önce, ufak ısınma egzersizleri veya esneme hareketleri yapın.”

“Küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın.”

“Yüzmek için cankurtaran bulunan yerleri tercih edin.”

“Çocuklarınıza, yanlarında bir yetişkin olmadan suya girmenin tehlikeli olduğunu öğretin.”