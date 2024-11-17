Van Tuşba Galericiler Sitesinde sadece cumartesi günleri kurulan açık oto pazarında bu aralar sessizlik yaşanıyor.

Açık Oto Pazarında otomobil sayısı fazla olmasına rağmen, çok az alım-satım işleminin gerçekleştiği belirtiliyor. Önceki dönemlere kıyasla ciddi düşüş gösteren otomobil alım-satımlarından esnaf da müşteriler de şikayetçi.

Özellikle pazara getirilen araçlar için istenilen fiyatların yüksek olduğu gözlenirken, zaman zaman oluşan kalabalığa rağmen satışların yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

Araç satıcıları, durumu ‘soran çok alan yok’ diyerek özetliyor.

Wanhaber olarak Tuşba Galericiler Sitesinde kurulan açık oto pazarının nabzını tuttuk. Alım- satımda genellikle memnuniyetsizlik gözlenirken araç fiyatlarını gören vatandaşlar sadece araçlara bakmakla yetindi….