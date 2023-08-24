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Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya olurken, Van ise üçüncü sırada yer aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Temmuz ayı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı.

Van'da Ocak - Temmuz ayları arasında 212 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. Verilere göre Haziran ayında KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 62, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 85, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 220, ülkeden ise 11 bin 846 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 28,23, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 11'lik pay edindi.

TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın 7 ayında Erzurum'dan 189, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 351, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 489, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 378, ülke illeri toplamında ise 88 bin 880 marka başvurusu yapıldı.

VAN'DA 212 BAŞVURU…

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk 7 ayında bölge illeri, Malatya'dan 277, Elazığ'dan 248, Van'dan 212, Erzurum'dan 189, Ağrı'dan 52, Erzincan'dan 148, Kars'tan 48, Bitlis'ten 48, Muş'tan 31, Bingöl'den 52, Iğdır'dan 30, Ardahan'dan 8, Hakkâri'den 13, Tunceli'den 22 marka başvurusu kaydedildi.

VAN 42. SIRADA YER ALDI

Van bu yılın ilk 7 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 42'nci sırada yer aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Adana, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Ordu, Kahramanmaraş, Sivas, Isparta, Mardin, Düzce, Malatya, Edirne, Rize, Elazığ, Çorum, Aksaray, Nevşehir, Kütahya, Yalova, Van, Bolu, Karaman, Erzurum olarak açıklandı.

Van bölge gazetesi