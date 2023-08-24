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6 Şubat tarihli büyük felaketin izleri silinirken bir deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.35'te Malatya’da 5.0 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıkladı. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldığı canlı yayında depremle ilgili bilgi aktardı.

"Büyük şiddetle sallandık"

Çınar şu cümleleri aktardı;

Yine sallandık büyük bir şiddetle. Merkeze yakın bir deprem şehir merkezimizi etkiledi. Son günlerde artçı sarsıntılar arttı ama şu an itibarıyla saha taraması yapıyoruz bilgilere göre olumsuz bir durum bize henüz yansımadı. Ensonhaber