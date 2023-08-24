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Merkez Bankası, yılın 8'inci faiz kararını vermek için Hafize Gaye Erkan başkanlığında bir araya gelecek. Faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yüzde 17,5'e çıkardı.

Artışa gidilmesi bekleniyor

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Sadeleşme süreci devam edecek

Bir önceki ay karar metninde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapıldı. Sadeleşme sürecinin kademeli devam edeceğinin altı çizildi.

Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. Ensonhaber