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İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçedeki cadde, mahalle ve sokaklarda rutin temizlik çalışmalarına devam ederken, diğer yandan ise tarihi kanallarda çöp toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, duyarsız vatandaşlar tarafından bilinçsizce kirletilen tarihi Şamran Kanalı'nı temizleyerek çöplerden arındırıyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip Şamran Kanalı'nın çöp yuvasına dönmemesi için, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarihi kanalda temizlik çalışması yaptı. Şehir merkezinin belli bölgelerinden geçen Şamran Kanalı, duyarsız vatandaşların çöplerini bilinçsizce atmaları yüzünden her geçen gün biraz daha kirleniyor.

Tarihi Şamran Kanalı'na sorumsuz kişiler tarafından gelişi güzel atılan çöpler, atık sular nedeniyle kötü kokuya neden oluyor. Akan sularla birlikte Van Gölü'ne gitmesini engellemek için yapılan ızgaraların bulunduğu yerlerde toplanan tonlarca çöp, çirkin görüntü oluştururken, belediye ekipleri bu kapsamda hummalı bir çalışma yürüterek kanalı çöpten arındırdı.

Bazı duyarsız çevre sakinlerinin çöplerini gelişigüzel atması yüzünden kanal, havaların sıcak olmasıyla birlikte etrafa pis kokuların yayılmasına da neden oluyor. Urartu krallarından Menua döneminde (MÖ 810-786) Van'ın tarım arazilerinin, bağ ve bahçelerinin sulanması amacıyla inşa edilen Şamran Kanalı, defalarca temizlenmesine rağmen, bazı vatandaşların sorumsuzluğu sonucu günler sonra yeniden çöp yuvasına dönüyor.

"ÇEVREYE KARŞI DAHA DUYARLI OLALIM, DOĞAYI KİRLETMEYELİM"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin Şamran Kanalı'nda yaptığı temizlikle ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Belediyesi, "Çevremizi temiz ve sağlıklı tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu çabaların yanında her birimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. Çevreye karşı daha duyarlı olalım, doğayı kirletmeyelim.

Lütfen çöplerimizi atık kutularına doğru şekilde atalım ve geri dönüşümü teşvik edelim. Unutmayalım, temiz bir çevre bizim ve gelecek nesillerin en büyük varlığıdır" ifadelerine yer verdi.

MENUA (ŞAMRAN) KANALI

Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olan ve 51 km uzunluğundaki Menua Sulama kanalı, aynı zamanda 2800 yıllık ölümsüz bir aşk efsanesini de simgelemektedir. Kanal'ın çevresinde Kral Menua (mö 810 - 786) tarafından kızı Tariria için bugünkü Edremit'in güneybatısında. Kadembasti (Uğurlu Yer) mevkiinde yapay teraslar halinde yaptırılan asma bahçeleri.

Asur Kraliçesi Semiramis'in dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleriyle özdeşleştirilerek efsaneleştirilmiştir. Burası yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 2 km genişliğindedir. Yarım aya benzeyen bu yapay teraslara Osmanlı döneminden bu yana halk 'Uğurlu Yer' demektedir.

Van'ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar (Havasor) Ovası'ndan Urartu Krallığı'nın başkentinin bulunduğu Van Ovasına tatlı su taşıyan Menua Kanalı geçtiği yerlerde yapılan tarıma hayat vermekte ve kanal boyunca yaklaşık 5000 hektarlık araziyi sulamaktadır.

Bu kanalın en az %70'ı Edremit'in içinden geçmektedir. Çağlar boyunca adını değiştirmeden varlığını sürdüren Şamram (Menua) Kanalı günümüzde sevilerek söylenen "Edremit Van'a bakar / içinden Şamram akar" dizeleriyle yaşamaya devam etmektedir.

van bölge gazetesi