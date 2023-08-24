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Görev süresi sona eren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İliklerden, Van YYÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak devam ederek, Van'a olağandışı görülen kanser vakaları cerrahi tedavileri üzerine çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Görev süresi sona eren Başhekim Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden'in yerine ise Doç. Dr. Kamuran Karaman atanmıştı.

"400 MİLYON TL ÜZERİNDE BİRÇOK YENİ TIBBİ CİHAZ, ALETİ HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK"

İliklerden yaptığı açıklamada, "4 yıldır sürdürdüğüm başhekimlik görevimi bugün devretmiş bulunmaktayım. 2017 yılından bu yana İlimizin iki büyük ve önemli hastanesinde sürdürdüğüm başhekimlik görevlerimde; Van'ımızın yetiştirdiği bir hekim olarak 40'dan fazla yeni sağlık ünitesi ve birimi açmanın, güncel değeri 400 milyon TL üzerinde olan birçok yeni tıbbi cihaz, aleti hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın, Van'ımıza Sağlık Bakanlığı Proje birincilik ödülü kazandırmanın mutluluğunu yaşadım.

Hizmetlerime Van YYÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak devam ederek, ilimizde olağandışı görülen kanser vakaları cerrahi tedavileri üzerine çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hastane yönetimi, çalışma arkadaşlarım ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimizden eksik ve kusurlarımız için af diler, selam ve hürmet ederim" dedi. Öte yandan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Merkezi'nin yeni başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman oldu.

van bölge gazetesi