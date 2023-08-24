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WanHaber / Fatma Öztürk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle, 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

ÇELİKEL MÜLKİYE MÜFETTİŞİ OLARAK ATANDI

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Van'da görev yapan 5 kaymakamın görev yeri değiştirilirken, 2021 yılından beri Van Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter olarak görev yapan Mehmet Fatih Çelikel'in de yeri değişti. Van'da yapılan bir çok projede imzası bulunan Çelikel, Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi olarak atandı.

YENİ GENEL SEKRETER KİM OLACAK?

Bugün yayınlanan kararname ile boşa düşen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevi için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın önümüzdeki günlerde bir atama yapması bekleniyor.