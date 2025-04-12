Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan ve 2024 yılına ait en son verilerin yer aldığı istatistiklerde Türkiye geneli gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 606 bin 489 olarak açıklandı.

2024 verilerine göre, Türkiye genelinde gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 606 bin 489 olarak kaydedildi. İllere göre dağılımda İstanbul, 649 bin 759 mükellefle açık ara lider olurken, Bayburt bin 378 mükellefle en az faal mükellef sayısına sahip il olarak listelendi.

Açıklanan gelir vergisi faal mükellef verilerine göre Van’da bulunan toplam faal mükellef sayısı 15 bin 810 oldu. Bu verilere göre Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gelir Vergisi Başkanlığına bağlı faal mükellef sayısının en fazla olduğu 2’nci il oldu. Bölgede en fazla faal mükellef sayısı bulunan il ise 15 bin 870 kişi ile Malatya oldu.

Van, 15 bin 810 faal mükellef sayısı ile Türkiye genelinde ise 2024 yılında en fazla faal mükellef sayısı bulunan 30’uncu kent oldu.