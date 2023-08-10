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WanHaber / Uğur Mengeş

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; birçok şehrin valisi değişti.

Van Valisi değişmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında Van Valisi Dr. Ozan Balcı'nın ismi yer almadı. Vali Balcı, kentteki görevine devam edecek.

Ozan Balcı değişmeyeceğinin sinyalini vermişti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara'daydı. Ankara'daki ziyartlerini kurumların resmi hesaplarından yapan Van Valisi Balcı, "Bir yere gitmiyorum, Van için çalışmaya devam" mesajı vermişti. Balcı'nın başkentteki temaslarını takip edenler ise "vali değişmeyecek" yorumunda bulunmuştu.

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