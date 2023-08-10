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WanHaber / Ramazan Çetin

Benzine 2 TL, motorine 4 TL zam geliyor iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Zam iddiasını duyan vatandaşlar, zamdan etkilenmemek için akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4 TL, benzine de 2 TL zam yapılacağı iddiası kulaktan kulağa yayılırken, depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar ise uzun süre akaryakıt istasyonlarında sıra bekledi.

ZAM GELMEDİ

Saatin 00:00'ı geçmesiyle birlikte pompalara herhangi bir zam yansımazken, Van'da benzinin litresi 36 TL'den, motorinin litresi de 36.45 TL'den satılmaya devam ediyor.