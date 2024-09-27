Gevaş ilçesinde yapımı devam eden 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, çalışamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların huzuru, refahı ve esenliği için eğitimden sağlığa, hayatın her alanında çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Balcı, "Bu anlamda hızla tamamlanan sağlık yatırımları Van’a değer katacak. 15 bin doktor, hemşire ve sağlık çalışanımız ilimizle birlikte bölgedeki 2 milyon insanımıza şifa dağıtıyor.

Bahçesaray ilçemizdeki hastanemizi hizmete açtık. Önümüzdeki ay 75 yataklı Başkale İlçesi Devlet Hastanesinin ihalesi yapılacak. Kasım ayında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yanına 800 yataklı ek binanın ihalesi yapılacak. Muradiye ve Erciş ilçelerimizde 150 yataklı hastanelerimizin ihalesi yapılacak.

İpekyolu Bostaniçi Mahallesinde 150 yataklı hastanemizin ihalesi yapılacak.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesindeki eski Askeri Hastanenin yerine yeni bir hastane yapılmasını teklif ettik. İnşallah oraya da bir hastane yapılacak.

2 tane Sağlıklı Yaşam Merkezimizin inşaatı devam ediyor. 7 tane Aile Sağlık Merkezimizin inşaatı devam ediyor. İnşallah 11 tane daha yapacağız. Edremit ilçemizde 50 ünitelik, Özalp ilçemizde 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulacak. İnşallah bunlar bittiğinde Vanlı hemşehrilerimizin yaşamına, hayatına daha değer katacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.