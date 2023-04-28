Edremit ilçesinde Van Gölü sahiline sıfır konumda olan Vali Evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun desteği ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın çabalarıyla 7 sınıflı özel eğitim uygulama okulu (I. Kademe) olarak hizmete başladı. 4 bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurulu kompleks, ana okulu ve ilkokul düzeyindeki özel çocuklara hitap ediyor.

Özel çocukların ihtiyaç duyabileceği tüm detaylar düşünülerek tasarlanan okulda, çok maksatlı özel eğitim sınıfları, özel aktivite sınıfları, bin 700 kitap kapasiteli kütüphane, idari bina ve mutfak gibi donatılar ile çocukların ailelerinin de vakit geçirebileceği alanlardan oluşuyor.

Yaş ve performans düzeyi uygun olan çocukların ailelerinin rehberlik ve araştırma merkezlerine (RAM) başvuruda bulunarak buraya kayıt yaptırabileceği belirtildi.İHA