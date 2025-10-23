23 Ekim depreminin üzerinden 14 yıl geçti. Depremin 14. Yılı nedeniyle Vali Ozan Balcı, yaptığı yazılı açıklamada; “23 Ekim 2011'de Erciş ilçemiz merkezli 7,2 büyüklüğündeki ilk deprem ve 9 Kasım 2011'de 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimizin acılarını hâlen yüreğimizde hissettiğimizi belirtmek istiyor ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına da bu vesileyle sabırlar diliyorum. İlimizde yaşanan, şehrimizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen 2011 depremlerinin yanında asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, açıklamasının devamında; “Yaşanılan afetler sonrası yaraların sarılması adına seferber olan, yardımseverliği ve dayanışma duygusuyla tüm dünyaya örnek aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgesinde olan ilimizde olası deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak için yaptığımız tüm inşaa işlemlerinde özenle çalışmalı, kullanılan malzemeden işçiliğe kadar tüm hassasiyeti göstermeliyiz. Kendini bize sürekli hatırlatan depremi unutmamamız gerektiğini ve her zaman deprem gibi doğal afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, memleketimizin ve aziz milletimizin benzer acıları yaşamamasını temenni ediyorum” diye kaydetti.

