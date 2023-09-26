Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Merkezi

Van Valisi Ozan Balcı, Mevlit Kandili mesajı yayımladı.

Vali Balcı mesajında; “Alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen, insanların en hayırlısı Sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) yeryüzünü şereflendirdiği ve biz Müslümanlar için en müstesna zaman dilimlerinden olan Mevlid Kandiline bir kez daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Valı Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Peygamber efendimiz, hak, hukuk, adalet, medeniyet, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel kavramları halk arasına yerleştirmiş, insanlık için bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olmuştur.

O, Müslümanlar ve bütün insanlık için mükemmel bir hayat sürmüş, ahlâkı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktarmıştır. Mevlid Kandili olarak idrak ettiğimiz Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) doğduğu bu mübarek zaman dilimi, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) insanlığa bıraktığı kutlu mirası anlamak, hayatımızda rehber edinmek ve tatbik etmek için de çok önemli bir fırsattır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in doğumunu kutlarken, aynı zamanda onun evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz. Bu vesile ile kıymetli Vanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu gecenin tüm insanlığa huzur getirmesini, barış ve esenliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”