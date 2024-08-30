Vali Balcı, yayımladığı mesajında; “Aziz milletimizin fedakârlıklarla kazandığı istiklâl mücadelesini bütün dünyaya duyurduğu, sonucunu zaferle taçlandırdığı ve özgürlük mücadelemizin en büyük zaferlerinden birinin yıl dönümü olan 30 Ağustos tarihi, kahraman ordumuz ile aziz milletimizin şanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir” dedi.

“Kazanılan Büyük Taarruz ile birlikte, tarihten silinmek istenen milletimiz genci yaşlısı, kadını erkeği demeden istiklal ve istikbaline sahip çıkarak hak ettiği bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır” vurgusu yapan Vali Ozan Balcı, mesajında; “Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde, millet olarak hep birlikte kenetlenerek, bugünü kutlamanın mutluluğunu yaşarken, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize minnet duymakta, onları rahmetle ve şükranla anmaktayız” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, mesajında şöyle dedi; “30 Ağustos’u bizlere kazandıran şanlı ecdadımızın mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, milletimize daha güzel imkânlar sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün dolayısıyla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Büyük Zafer'in 102. yılı münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Aziz Milletimizin Zafer Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyor, kadirşinas Vanlı hemşehrilerimizi ve bütün vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”