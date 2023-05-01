Wanhaber – Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Vali Balcı, açıklamasında “Dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan, tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri konumundaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışma hayatıyla ilgili sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşabilmesi, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik yollarla hak arayışının simgesidir.” ifadelerine yer verdi.

“Bizler millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültüre sahibiz” vurgusu yapan Vali Ozan Balcı; “Bu kültürün gelecek nesillere taşınması adına, 1 Mayıs çok büyük anlam ifade etmektedir. İnsanlığın en değerli cevherlerinden olan emeğe her alanda saygı duymamız, bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzdur.

Çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle; Ülkemizin bugünkü ekonomik gücüne sahip olmasında emekleri bulunan, alın terleriyle gece gündüz özveriyle çalışıp üreten vatandaşlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.” diye kaydetti.