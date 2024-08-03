Van'da geçtiğimiz yıl yapımına başlanan İl Halk Kütüphanesi ve Bebek-Çocuk Kütüphanesi inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. 7 bin 366 metrekarelik alan üzerine 2 kat şeklinde inşa edilecek ve kentte eğitime büyük katkı sağlayacak proje bölgenin en büyüğü olacak.

Bebek-Çocuk Kütüphanesi ve yetişkin kütüphanesi olmak üzere iki ana bölümden oluşan ve bünyesinde dijital kütüphane, şehir araştırma merkezi, kulüp çalışma odası, atölyeler, çalışma salonu, kafe, çok amaçlı salon, veli bekleme salonu, bebek bakım odası, 0-3, 3-6, 6-12 ve 12-15 yaş aralıkları için farklı salonlar, etkinlik alanları, arşiv, depo, WC'ler, sığınak ve mescit gibi donatılar yer alan projede çalışmalar sürüyor.

Beraberindekilerle birlikte devam eden yatırımları yerinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Valisi Ozan Balcı, bu kapsamda beraberindekilerle birlikte ilk olarak, Devlet Tiyatrosu binasının yanında yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesi ile Bebek-Çocuk kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkilisinden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı, özellikle ilimizin çocuklarına ve gençlerine büyük fayda sağlayacak kütüphanenin kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini ifade etti. Vali Ozan Balcı akabinde, Devlet Tiyatrosu yanında yapımı devam eden yeni İl Halk Kütüphanesi ile Bebek-Çocuk kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı, çok kapsamlı hizmet verecek olan kültür merkezinin ilimizin kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacağını belirterek çalışanlara kolaylıklar diledi.



