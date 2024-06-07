İlk olarak devlet tiyatrosu yanında yapımı devam eden bebek ve çocuk kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Balcı, akabinde inşaatı devam eden yeni il halk kütüphanesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde gördü. Beraberindeki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile birlikte yatırımları yerinde inceleyen Vali Balcı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BEBEK-ÇOCUK KÜTÜPHANESİ HIZLA YÜKSELİYOR

Van Valisi Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile birlikte bebek ve çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilisinden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı, Van'ın kültürüne büyük katkı sağlayacak kütüphanenin kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.

YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA TAMAMLANIYOR

Vali Ozan Balcı, akabinde devlet tiyatrosu yanında yapımı devam eden yeni kültür merkezinin inşaatında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile birlikte incelemelerde bulundu. Vali Balcı, çok kapsamlı hizmet verecek olan kültür merkezinin ilimizin kültürüne ve sanatına çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

VAN'IN EN MODERN ANAOKULUNA ZİYARET

Van Valisi Ozan Balcı son olarak beraberindeki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile birlikte Van'ın en modern 12 derslikli Vangölü Anaokulunda incelemelerde bulundu.