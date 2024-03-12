Bir süre önce Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Toprakkale Seyir Terası’nda sona yaklaşılıyor. Vali Ozan Balcı, alanda incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

Vali Balcı; “Van’ın imar, ihya ve inşa faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi olarak Toprakkale bölgesinde çok güzel bir seyir terası yaptırdık. Kısa zamanda hizmete açılacak. Van’a değer katacak bir eser oldu. Buradan Van Gölü, Van Kalesi gibi bütün güzellikleri de görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vanlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Son çalışmaları yapılan Toprakkale Seyir Terası’nın önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı öğrenildi.