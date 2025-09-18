Çalışmayı yapan ekipten bilgi alan Vali Balcı, "Burada atalarımızdan yadigâr kalan Gevaş Selçuklu Mezarlığında kültürümüzün, uygarlığımızın yapı taşı dediğimiz mezar taşlarının hem restorasyonu hem de bakımı yapılıyor. Sadece restorasyon ve yenilenme çalışması yapılmıyor aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteği ve valiliğimizin koordinesinde Selçuklu Mezarlığında yürüyüş yollarını, müze ve aydınlatmasını da yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Selçuklu Mezarlığı vatandaşlarımızın ziyaretine açılmış olacak.

Erciş‘teki Selçuklu Mezarlığında da aynı çalışmalar devam ediyor. Kültürümüze sahip çıkıyoruz. Kültürümüze sahip çıkarak geçmişimize, mirasımıza sahip çıkıyoruz. İlimizde kültür, sanat ve tarihi mirasımızı koruma adına çok güzel işler yapıyoruz. Hoşap Kalesi’nin restorasyonunu yaptırıyoruz. Çavuştepe Kalesi’ne kazı evi yaptırıyoruz. İzzettin Şir Camisinin restorasyonunu yaptırıyoruz.

Erciş’teki Zortul Kümbetini ayağa kaldırdık. Eski Van şehrindeki yaklaşık 800 yıllık Ulu Camii’nin restorasyonuna devam ediyor. Süleyman Han Camii’nin restorasyonu tamamlandı. Kızıl Minareli Camii’nin restorasyonunu yaptırıyoruz. Hüsrev Paşa Hanı, Abbasağa Camii ve çifte hamamların restorasyonu devam ediyor" dedi.